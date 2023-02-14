Filip Stojilkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stojilkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Stojilkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Stojilkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Stojilkovic 4 Ocak 2000 tarihinde Zollikon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Филип Стојилковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Stojilkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borteo Sports Management yapmaktadır. Filip Stojilkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Darmstadt 98 futbol takımında oynamaktadır. SV Darmstadt 98 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Stojilkovic'nin SV Darmstadt 98 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Filip Stojilkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filip.stojilkovic/

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Filip Stojilkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Stojilkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Stojilkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Stojilkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2014 yılında Red Star Alt.

11 Ağu 2014 yılında FC Zürich Alt.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Ocak 2018 yılında FC Zürich U21

31 Ağu 2018 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

24 Ocak 2020 yılında FC Sion

2 Ekim 2020 yılında FC Aarau

30 Haziran 2021 yılında FC Sion

31 Ocak 2023 yılında Darmstadt 98

Filip Stojilkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Stojilkovic şuan SV Darmstadt 98 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Stojilkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich, FC Red Star ZH, TSG 1899 Hoffenheim

İsviçre U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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