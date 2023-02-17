Filip Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Stojkovic 22 Ocak 1993 tarihinde Ćuprija şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Стојковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Stojkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miami stars Football Asociated yapmaktadır. Filip Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Stojkovic'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında Sopot

30 Haziran 2011 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2011 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2012 yılında Banat Zrenjanin

31 Aralık 2012 yılında Kızılyıldız

7 Şubat 2013 yılında Čukarički

30 Haziran 2013 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2013 yılında Čukarički

9 Temmuz 2016 yılında 1860 München

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

30 Ağu 2019 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2022 yılında LASK

Filip Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Stojkovic şuan LASK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Stojkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade (2006-2011)

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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