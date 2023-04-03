Filip Styblo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Styblo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filip Styblo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Styblo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.