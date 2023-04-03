Filip Styblo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Styblo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Styblo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Styblo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Styblo 12 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Stýblo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Styblo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Styblo'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Styblo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Styblo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2019 yılında Pardubice B
29 Temmuz 2021 yılında Hlinsko
9 Mart 2022 yılında Pardubice B
Filip Styblo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Styblo şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Slavia Hradec Králové (2008 - 2014)
RMSK Cidlina Nový Bydžov (2014 - 2015)
FC Slavia Hradec Králové (2015 - 2016)
FK Pardubice (2016 - 2019)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.