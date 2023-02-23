Filip Szymczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Szymczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Szymczak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Szymczak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Szymczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Szymczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Szymczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Szymczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Szymczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Szymczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Szymczak 6 Mayıs 2002 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Szymczak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Szymczak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Filip Szymczak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Filip Szymczak'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Szymczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Szymczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Szymczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Szymczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lech Academy

15 Nisan 2018 yılında Lech U19

1 Mayıs 2019 yılında Lech Poznan

2 Temmuz 2021 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2022 yılında Lech Poznan

Filip Szymczak kimdir

Filip Szymczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Szymczak şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Warta Poznań, Lech Poznań

Filip Szymczak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Filip Szymczak nereli

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