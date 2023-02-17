Filip Tomaskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Tomaskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Tomaskovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Tomaskovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Tomaskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Tomaskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Tomaskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Tomaskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Tomaskovic 18 Nisan 2000 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Tomašković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Tomaskovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFN yapmaktadır. Filip Tomaskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Tomaskovic'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Tomaskovicboyu ve yaşı kaç

Filip Tomaskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Tomaskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Tomaskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Tomaskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

19 Ağu 2019 yılında NK Varazdin

14 Şubat 2020 yılında NK Polet SMnM

31 Temmuz 2020 yılında Medjimurje

17 Ağu 2020 yılında NK Podravina

17 Ağu 2021 yılında NK Varteks

18 Ocak 2022 yılında Spartak

4 Temmuz 2022 yılında NK Rogaska

Filip Tomaskovic kimdir

Filip Tomaskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Tomaskovic şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Filip Tomaskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U16 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Tomaskovic nereli

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