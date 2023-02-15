Filip Tronet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Tronet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Tronet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Tronet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Tronet 11 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Per Filip Tronêt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Tronet Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eriksson Management Scandic yapmaktadır. Filip Tronet, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Filip Tronet'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Tronet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Tronet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Tronet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Tronet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Västerås SK

1 Ocak 2012 yılında Brommapojkarna

17 Ağu 2012 yılında Västerås SK

1 Aralık 2012 yılında Brommapojkarna

14 Ağu 2015 yılında Västerås SK

1 Aralık 2015 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2016 yılında Västerås SK

Filip Tronet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Tronet şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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