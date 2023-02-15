Filip Trpcevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Trpcevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Trpcevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Trpcevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Trpcevski 4 Mayıs 2003 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Филип Трпчевски şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Trpcevski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Filip Trpcevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Trpcevski'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Trpcevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Trpcevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Trpcevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Trpcevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında BK Häcken U17

1 Ocak 2021 yılında Häcken U19

1 Ocak 2023 yılında Häcken

Filip Trpcevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Trpcevski şuan BK Häcken takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Trpcevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Häcken (-2022)

Kuzey Makedonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.