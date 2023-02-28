Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Twardzik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Twardzik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Twardzik 10 Şubat 1993 tarihinde Třinec şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Twardzik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Filip Twardzik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Twardzik'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Twardzik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Twardzik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Twardzik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Twardzik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hertha BSC U17

1 Ocak 2009 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2010 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2012 yılında Celtic

2 Şubat 2015 yılında Bolton

29 Nisan 2016 yılında Slavia Prag B

1 Haziran 2016 yılında Bolton

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2017 yılında Vitkovice

1 Temmuz 2018 yılında Ruzomberok

12 Ağustos 2020 yılında Karvina

29 Ocak 2021 yılında Spartak Trnava

12 Ocak 2022 yılında LASK

1 Ocak 2023 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2023 yılında LASK

Filip Twardzik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Twardzik şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Twardzik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sachsen Leipzig (-2006), FC Rot-Weiß Erfurt (2007–2008), Hertha BSC (2008), Celtic Glasgow (2009–2011)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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