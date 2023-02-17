Filip Ugrinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ugrinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Ugrinic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Ugrinic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Ugrinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ugrinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Ugrinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Ugrinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Ugrinic 5 Ocak 1999 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Ugrinic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Filip Ugrinic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Ugrinic'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Filip Ugrinicboyu ve yaşı kaç

Filip Ugrinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Ugrinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Ugrinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Ugrinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Luzern U18

1 Ocak 2016 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Luzern

3 Temmuz 2019 yılında FC Emmen

30 Haziran 2020 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2022 yılında BSC Young Boys

Filip Ugrinic kimdir

Filip Ugrinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Ugrinic şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Luzern

Filip Ugrinic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Ugrinic nereli

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