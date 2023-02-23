Filip Uryga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Uryga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Uryga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Uryga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Uryga 29 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Uryga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Uryga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Uryga'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Uryga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Uryga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Uryga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Uryga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında P. Niepolomice

Filip Uryga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Uryga şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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