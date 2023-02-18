Filip Vajdovcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Vajdovcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Vajdovcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Vajdovcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Vajdovcic 29 Aralık 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Vajdovčić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Vajdovcic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GABONI yapmaktadır. Filip Vajdovcic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Vajdovcic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Vajdovcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Vajdovcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Vajdovcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Vajdovcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2013 yılında NK Lucko

30 Temmuz 2021 yılında NK Dubrava ZG

Filip Vajdovcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Vajdovcic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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