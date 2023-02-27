Filip Valencic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Valencic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Valencic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Valencic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Valencic 7 Ocak 1992 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Valenčič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Valencic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Afram yapmaktadır. Filip Valencic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Valencic'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Valencic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Valencic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Valencic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Valencic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2011 yılında NK Olimpija

2 Şubat 2015 yılında Monza

8 Temmuz 2015 yılında Notts County

5 Ağustos 2016 yılında Kemi Kings

10 Temmuz 2017 yılında HJK Helsinki

10 Ağustos 2018 yılında Stabæk Fotball

11 Şubat 2019 yılında FC Inter

31 Aralık 2019 yılında Stabæk Fotball

6 Eylül 2020 yılında FC Inter

1 Ocak 2021 yılında HJK Helsinki

1 Mart 2022 yılında Dinamo Minsk

13 Temmuz 2022 yılında KuPS

7 Şubat 2023 yılında ÍBV

Filip Valencic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Valencic şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Valencic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Jezero Medvode

Slovenya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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