Filip Vasilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Vasilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Vasilj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Vasilj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Vasilj 22 Kasım 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Vasilj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerfriends Sportmanagement yapmaktadır. Filip Vasilj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Vasilj'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Vasilj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Vasilj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Vasilj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Vasilj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Din. Zagreb U17

15 Şubat 2016 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

4 Şubat 2019 yılında NK Imotski

26 Temmuz 2019 yılında HNK Capljina

20 Temmuz 2020 yılında Travnik

1 Şubat 2022 yılında Mladost Kakanj

9 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

Filip Vasilj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Vasilj şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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