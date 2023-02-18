Filip Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Vasiljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Vasiljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Vasiljevic 5 Ekim 2002 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Васиљевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Vasiljevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Vasiljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Vasiljevic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Vasiljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Vasiljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Vasiljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Vasiljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

2 Temmuz 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

Filip Vasiljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Vasiljevic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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