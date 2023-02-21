Filip Vedral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Vedral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Vedral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Vedral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Vedral 26 Nisan 1997 tarihinde Jihlava şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Vedral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Filip Vedral'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Vedral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Vedral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Vedral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Vedral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Jihlava B

21 Şubat 2017 yılında 1.HFK Olomouc

30 Haziran 2017 yılında Jihlava B

26 Şubat 2018 yılında S. Polna

30 Haziran 2018 yılında Jihlava B

1 Temmuz 2018 yılında Jihlava

22 Şubat 2020 yılında Vlasim

31 Temmuz 2020 yılında Jihlava

Filip Vedral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Vedral şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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