Filip Versterre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Versterre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Versterre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Versterre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Versterre 29 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Filip Mogensen Versterre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Versterre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Filip Versterre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Versterre'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Versterre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Versterre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Versterre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Versterre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AB Altyapı

1 Ağustos 2021 yılında Lyngby BK U19

Filip Versterre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Versterre şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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