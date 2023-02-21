Filip Zak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zak 1 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Žák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Zak'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Zak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Zak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olomouc B

19 Şubat 2015 yılında HS Kromeriz

31 Aralık 2015 yılında Olomouc B

17 Şubat 2016 yılında FK Mohelnice

30 Haziran 2016 yılında Olomouc B

29 Temmuz 2016 yılında FC Nitra

24 Şubat 2017 yılında 1.HFK Olomouc

30 Haziran 2017 yılında FC Nitra

28 Temmuz 2017 yılında Hodonin

25 Temmuz 2019 yılında Blansko

16 Temmuz 2021 yılında 1.SK Prostejov

3 Ocak 2022 yılında Teplice

Filip Zak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zak şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Šardice (2001 - 2009)FC Zbrojovka Brno (2009 - 2010)SK Sigma Olomouc (2010 - 2014)

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