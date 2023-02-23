Filip Zawadzki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zawadzki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zawadzki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zawadzki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zawadzki 1 Temmuz 2004 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zawadzki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Filip Zawadzki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Zawadzki'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Zawadzki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zawadzki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Zawadzki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zawadzki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Widzew II

1 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Filip Zawadzki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zawadzki şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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