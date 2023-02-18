Filip Zderic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zderic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zderic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zderic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zderic 11 Aralık 1991 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Žderić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zderic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGT Sports yapmaktadır. Filip Zderic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Zderic'nin NK Rudes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Zderic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zderic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Zderic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zderic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GOSK Gabela

25 Ocak 2013 yılında Siauliai

2 Eylül 2014 yılında GOSK Gabela

2 Şubat 2015 yılında NK Imotski

2 Temmuz 2015 yılında Cibalia

5 Temmuz 2017 yılında Gaz Metan

12 Ocak 2018 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2019 yılında NK Zadar

23 Temmuz 2019 yılında Botev Vratsa

7 Şubat 2020 yılında Cibalia

29 Eylül 2020 yılında NK Kustosija

3 Eylül 2021 yılında NK Rudes

Filip Zderic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zderic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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