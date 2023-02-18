Filip Zderic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zderic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Zderic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Zderic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Filip Zderic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zderic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zderic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zderic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zderic 11 Aralık 1991 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Žderić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zderic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGT Sports yapmaktadır. Filip Zderic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Zderic'nin NK Rudes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Zdericboyu ve yaşı kaç

Filip Zderic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zderic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Zderic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zderic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GOSK Gabela

25 Ocak 2013 yılında Siauliai

2 Eylül 2014 yılında GOSK Gabela

2 Şubat 2015 yılında NK Imotski

2 Temmuz 2015 yılında Cibalia

5 Temmuz 2017 yılında Gaz Metan

12 Ocak 2018 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2019 yılında NK Zadar

23 Temmuz 2019 yılında Botev Vratsa

7 Şubat 2020 yılında Cibalia

29 Eylül 2020 yılında NK Kustosija

3 Eylül 2021 yılında NK Rudes

Filip Zderic kimdir

Filip Zderic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zderic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Filip Zderic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Tin Karamatic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Karamatic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tin Karamatic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Karamatic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Til Bracun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Til Bracun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Til Bracun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Til Bracun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Dajcer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dajcer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Dajcer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dajcer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Ciglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Ciglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Ciglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Ciglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!