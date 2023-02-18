Filip Zrilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zrilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zrilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zrilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zrilic 4 Şubat 2001 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Zrilić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zrilic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Filip Zrilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Zrilic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Zrilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zrilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Zrilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zrilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U19

15 Eylül 2020 yılında NK Rudes

28 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

22 Temmuz 2021 yılında NK Orijent 1919

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2022 yılında NK Orijent 1919

Filip Zrilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zrilic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Filip Zrilic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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