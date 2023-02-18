Filip Zupanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zupanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zupanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zupanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zupanic 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zupanic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Zupanic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına - tarihinde katılmıştır. Filip Zupanic'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Zupanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zupanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Filip Zupanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zupanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2022 yılında NK Vrhnika

31 Ocak 2023 yılında ND Ilirija

Filip Zupanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zupanic şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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