Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filipe De Carvalho Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe De Carvalho Ferreira

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe De Carvalho Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe De Carvalho Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe De Carvalho Ferreira 1 Aralık 2003 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe De Carvalho Ferreira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Filipe De Carvalho Ferreira, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 24 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Filipe De Carvalho Ferreira'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filipe De Carvalho Ferreiraboyu ve yaşı kaç

Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filipe De Carvalho Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Filipe De Carvalho Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe De Carvalho Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U21

24 Ocak 2021 yılında Grasshoppers

Filipe De Carvalho Ferreira kimdir

Filipe De Carvalho Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe De Carvalho Ferreira şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Oetwil-Geroldswil, Grasshopper Club Zürich

Filipe De Carvalho Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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Filipe De Carvalho Ferreira nereli

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