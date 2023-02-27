Filipe Macedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Macedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Macedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Macedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Macedo 10 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Macedo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 29 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Filipe Macedo'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filipe Macedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipe Macedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filipe Macedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Macedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2015 yılında US Mondorf

30 Haziran 2016 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2016 yılında F91 Dudelange II

29 Ocak 2017 yılında Mondercange

Filipe Macedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Macedo şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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