Filipe Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Nascimento 7 Ocak 1995 tarihinde Loures şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Filipe Guterres Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Nascimento Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TGC yapmaktadır. Filipe Nascimento, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 21 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Filipe Nascimento'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filipe Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipe Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filipe Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2010 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2012 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2014 yılında Académico Viseu

1 Temmuz 2015 yılında CFR Cluj

10 Temmuz 2017 yılında FC Dinamo

29 Ocak 2018 yılında Levski Sofia

21 Şubat 2019 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2019 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2021 yılında Radomiak

Filipe Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Nascimento şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filipe Nascimento Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica

Portekiz U18 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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