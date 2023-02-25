Filipe Pachtmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Pachtmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Pachtmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Pachtmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Pachtmann 11 Nisan 2000 tarihinde Imbituba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Pachtmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Filipe Pachtmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filipe Pachtmann'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filipe Pachtmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipe Pachtmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filipe Pachtmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Pachtmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2019 yılında PFC Lviv

29 Ocak 2021 yılında Zira FK

30 Haziran 2021 yılında PFC Lviv

12 Temmuz 2021 yılında Zira FK

30 Haziran 2022 yılında PFK Lviv

3 Temmuz 2022 yılında Zira FK

Filipe Pachtmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Pachtmann şuan Zira FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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