Filipe Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Santos 11 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Filipe Santos Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Santos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filipe Santos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filipe Santos'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filipe Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipe Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Filipe Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Águia Negra

9 Ocak 2020 yılında Rio Branco

17 Haziran 2022 yılında Galícia-BA

7 Temmuz 2022 yılında Alagoinhas-BA

Filipe Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Santos şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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