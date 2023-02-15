Filipe Sisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Sisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Sisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Sisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Sisse 22 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Sisse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atotos Sports Management yapmaktadır. Filipe Sisse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filipe Sisse'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Filipe Sisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filipe Sisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filipe Sisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Sisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Gil Vicente U19

1 Temmuz 2020 yılında Mondinense

1 Temmuz 2021 yılında Ciudad Real

11 Ağu 2022 yılında Varbergs BoIS

Filipe Sisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Sisse şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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