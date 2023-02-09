Filipinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipinho 13 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Felipe de Almeida Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipinho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PGB SPORTS yapmaktadır. Filipinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filipinho'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Filipinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filipinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filipinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Artsul-RJ

27 Ocak 2021 yılında EC Bahia B

1 Temmuz 2021 yılında Artsul-RJ

2 Temmuz 2021 yılında Sampaio Corrêa

25 Ağu 2021 yılında Artsul-RJ

26 Ağu 2021 yılında ABC FC

11 Ekim 2022 yılında Artsul-RJ

27 Ocak 2023 yılında Sport Recife

30 Kasım 2023 yılında Artsul-RJ

Filipinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipinho şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.