Filipinler’de 2020 coşkusu
Filipinler'de yılbaşı kutlamalarının merkezi başkent Manila oldu. Ülke genelindeki en büyük kutlamalara sahne olan kentte, 2020 coşkuyla karşılandı.
Filipinler'in başkent Manila, havai fişek gösterileriyle 2020'ye girdi.
Filipinler'de yılbaşı kutlamalarının merkezi başkent Manila oldu. Ülke genelindeki en büyük kutlamalara sahne olan kentte, 2020 coşkuyla karşılandı. Havai fişekler peş peşe patlarken halk, gösterileri büyük ilgiyle izledi.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT