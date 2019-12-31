Filipinler’de 2020 coşkusu

Filipinler'in başkent Manila, havai fişek gösterileriyle 2020'ye girdi.

Filipinler'de yılbaşı kutlamalarının merkezi başkent Manila oldu. Ülke genelindeki en büyük kutlamalara sahne olan kentte, 2020 coşkuyla karşılandı. Havai fişekler peş peşe patlarken halk, gösterileri büyük ilgiyle izledi.

Kaynak: İHA