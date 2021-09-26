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Filipinler'de 5.7 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Filipinlerin Occidental Mindoro eyaletinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde deprem korkuttu.

Filipinler'de 5.7 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Occidental Mindoro eyaletinde yerel saatle 01.12'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Looc kasabasının yaklaşık 23 kilometre kuzeydoğusunda ve 74 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, Enstitü, tektonik olan depremin artçı şokları tetikleyebileceğini ve hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. 

Enstitü, depremin başkent Manila ile başkentin güney ve kuzeyinde yer alan birçok şehirde hissedildiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

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