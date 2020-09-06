Filipinler’de 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, (USGS) Filipinler’in Mindanao kentindeki General Santos bölgesinin 82 kilometre doğu-kuzeydoğu yönünde 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi

USGS, depremin yerin 120.9 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.

FİLİPİNLER HAKKINDA

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlayan Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) kurucu ve etkin üyelerinden ada ülkesi Filipinler, bölgede deniz ticareti ve güvenlik açısından stratejik bir konuma sahip.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından biri olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan’ın yanı sıra Filipinler de hak iddia eden ülkeler arasında.