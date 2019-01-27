Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı yapıldı: 17 ölü
Filipinler'in güneyindeki bir katedrale düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Filipinler'de bir katedrale düzenlenen çifte saldırıda 17 kişinin öldüğü açıklandı.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Edgard Arevalo, DZMM radyosuna beş askerin ve 12 sivilin öldüğü ve 43 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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