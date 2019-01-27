Filipinler’de kiliseye çifte saldırı: 27 ölü, 77 yaralı

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 27 kişinin öldüğü, 77 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filipinler'in Mindanao Özerk Bölgesi'ndeki Jolo'da bir Katolik kilisesine yönelik iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 27 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk saldırının kilisenin içinde gerçekleştiği, ikinci bombanın ise kilisenin otoparkında infilak ettiği öğrenildi. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kiliseye yönelik çifte saldırıyı kınayan Filipinler Devlet Başkanlığı Malacanang, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA