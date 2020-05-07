Filipinler'de radyo ve televizyon yayını durdurulan ABS-CBN, karara itiraz etti

MANİLA (AA) - Filipinler'de yayın ruhsatının sona ermesinin ardından televizyon ve radyo yayını durdurulan ABS-CBN, kararı mahkemeye taşıdı.

ABS-CBN, Filipinler Ulusal Telekomünikasyon Komisyonunun (NTC) yayın durdurma kararına yüksek mahkemede itirazda bulundu.

Radyo ve Televizyon yayıncısı ABS-CBN, itiraz dilekçesinde NTC'nin söz konusu kararının "basın özgürlüğü" ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle kapatma kararının zamanlamasına vurgu yapılan dilekçede, "Şu an halkın ABS-CBN'nin hizmetlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin haberleri nedeniyle hedef aldığı önde gelen yayın kuruluşu ABS-CBN'nin televizyon ve radyo yayınlarının durdurulması geniş çaplı tepkilere de neden oldu.



Medya gözlemcileri, Duterte'yi bağımsız bir yayın organını susturmaya çalıştırmakla suçlarken, durdurma kararı basın camiası ve medya örgütleri dahil çok sayıda ulusal ve uluslararı sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Eski Adalet Bakanı ve muhalefet milletvekili Franklin Drilon, kararın anayasaya aykırı olduğunu ve takdir yetkisinin istismar edildiğini belirtirken, mevcut Adalet Bakanı Menardo Guevarra ise ABS-CBN'nin yayınlarına devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

















Kaynak: AA