Filipinler’de referandumun ikinci turu sona erdi

Filipinli Müslümanların referandum yaparak özerkliğini kazandığı Bangsamoro bölgesine 61 köyün daha katılması için yapılan referandum sona erdi.

Filipinli Müslümanlar 21 Ocak'ta yapılan Bangsamoro Organik Kanununu oylayarak özerkliğini kazanmıştı. Özerklik referandumunun ardından 61 köyün de özerk bölgeye katılması için yapılan halk oylaması sona erdi. Seçim Komisyonu Sözcüsü James Jimenez, 640 bin kişinin seçime katıldığını açıkladı. Jimenes, ikinci turda, hiçbir şiddet olayının yaşanmadığını kaydetti ve seçim sonuçlarının 4 gün sonra açıklanacağını hatırlattı.

Moro Müslümanlarının direniş hikayesi

Filipin Müslümanlarının kendilerini Hristiyanlardan ayırmak için tercih ettiği ve "Müslüman halk" anlamına gelen Bangsamoro kelimesinin kullanımı 1915'e kadar gidiyor. Filipinler yönetiminin diktası altında yaşayan Moro Müslümanları önce silahlı bir cephe kurdu. Daha sonra ele geçirilen bölgeler özgürlüğe kavuşturuldu.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Filipinler Müslümanlarının İslami direniş hareketi. Ülkenin güneyinde bulunan iki İslami gruptan biridir, diğeri ise Ebu Seyyaf grubu oldu. Bu gruplar Bangsamoro, Mindanao, Sulu Archipelago, Palawan, Basilan bölgelerinde ve diğer çevre adalarda kuruldu.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi, 1960'lı yıllarda Jabidah katliamına bir başkaldırı hareketi olarak kuruldu. İslami Hareket, Filipinler'in güneyinde bağımsız İslam devletini kurdu ve hükümet güçlerine karşı direniş başlattı. Başkent Manila'daki devlet ve İslami Hareket arasındaki çatışmaların durdurulması için 1997'de Temmuz ayında bir sözleşme imzalandı ama 2000 yılında Filipinler Başkanı Joseph Estrada tarafından bu sözleşme iptal edildi. Buna cevaben, Moro Cephesi ulusal cihat ilan etti. 2006'da Filipin hükümeti geri adım atarak İslami Hareket ile barış anlaşması imzaladı. Çeşitli sebeplerle anlaşmalar bir türlü yürürlüğe konulamadı. Son olarak ise 2011'in sonunda daha önce yapılan anlaşmaların uygulanmasına karar verildi.

Filipinler Kongresi Bangsamoro Anayasasını kabul etti

Filipinler Hükümeti ve Moro İslam Hareketi arasındaki barış müzakereleri, 1997-2014 yıllarını kapsıyor. 2013 yılında Bangsamoro üzerine sınırlı bir anlaşmanın ardından müzakereler, 2014'te imzalanan "Bangsamoro Barış Anlaşması" ile neticelenmişti. Anlaşmanın anayasal zemine dökülmesi ve anayasa taslağını oluşturmak için "Bangsamoro Geçiş Komisyonu" kuruldu. Birçok sorundan ve tartışmadan sonra anayasal problemlerinden arındırılmış "Mutabakata Varılmış Moro Anayasası" ortaya çıktı.

Kaynak: İHA