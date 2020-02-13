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  3. Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı

Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı

ANKARA (AA) - Filipinler'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Ülke basınında yer alan habere göre, Makati kentinde sürücünün SUV tipi aracını caddenin karşısına geçmeye çalışan öğrencilerin üzerine sürmesi sonucu 14...

Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı

ANKARA (AA) - Filipinler'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Makati kentinde sürücünün SUV tipi aracını caddenin karşısına geçmeye çalışan öğrencilerin üzerine sürmesi sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 öğrenci yaralandı.

Yaralılar civardaki hastaneye kaldırıldı.

Makati polis yetkilisi Rogelio Simon, uyuşturucu kullandıktan sonra yola çıktığı tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığını belirtti.

Kaynak: AA




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