Filipinler’de tropik fırtınada ölenlerin sayısı 22’ye yükseldi

Filipinler'de etkili olan tropik fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Filipinler'de etkili olan tropik fırtına "Usman" sel ve heyelanlara yol açtı. Meydana gelen toprak kayması ve sel felaketinde Bicol bölgesinde 16, Doğu Visayas bölgesinde ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel sivil savunma birimleri tarafından yapılan açıklamada, fırtınadan etkilenen bölgelerin sular altında kaldığı, selde mahsur kalanlar için bölgelere kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

Bölgesel afet birimi, fırtına nedeniyle yaklaşık 22 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, pirinç ve mısır mahsullerinin zarar gördüğünü, bazı yol ve köprülerin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Ulusal meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, kuzey Filipinler'de şiddetli yağışın 24 saat daha devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA