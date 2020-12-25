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  3. Filipinler'de yer yerinden oynadı: 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de yer yerinden oynadı: 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaleti merkezli 6,3 büyüklüğündeki deprem, çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü yetkilileri, depremin saatini yerel saatle 07.43, şiddetini ise 6,3 olarak duyurdu.

Filipinler'de yer yerinden oynadı: 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISINDA BULUNULMADI

Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.

Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, tsunami uyarısında bulunmadı.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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