Filipinler'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Filipinler'in Bayrağı Nasıldır?
Filipinler'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Filipinler'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Filipinler hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Filipinler, resmî adıyla Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki coğrafyada konumlanan bir Güneydoğu Asya devletidir. Ülke irili ufaklı 7.641 adet ada ve adacıktan oluşur. Ancak ülkeyi oluşturan üç ana coğrafi kara parçası vardır. Bunlar Luzon, Visayas ve Mindanao'dur.
Filipinler'in Başkenti?
“Manila” şehri Filipinler'in başkentidir.
Filipinler'in Para Birimi Nedir?
“Filipinler Pesosu”Filipinler'in para birimidir.
Filipinler'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Filipinler'in telefon alan kodu : + 63
Filipinler'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Filipinler
Filipinler'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Manila
Filipinler'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Philippines
Filipinler'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Manila
Filipinler'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Maynila -Manila
Filipinler'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Pilipinas - Philippines - Filipinas
Filipinler'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Filipince / Tagalog - İngilizce - İspanyolca