Filipinler'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Filipinler'in Bayrağı Nasıldır?

Filipinler, resmî adıyla Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki coğrafyada konumlanan bir Güneydoğu Asya devletidir. Ülke irili ufaklı 7.641 adet ada ve adacıktan oluşur. Ancak ülkeyi oluşturan üç ana coğrafi kara parçası vardır. Bunlar Luzon, Visayas ve Mindanao'dur.

Filipinler'in Başkenti?

“Manila” şehri Filipinler'in başkentidir.

Filipinler'in Para Birimi Nedir?

“Filipinler Pesosu”Filipinler'in para birimidir.

Filipinler'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Filipinler'in telefon alan kodu : + 63

Filipinler'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Filipinler

Filipinler'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Manila

Filipinler'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Philippines

Filipinler'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Manila

Filipinler'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Maynila -Manila

Filipinler'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Pilipinas - Philippines - Filipinas

Filipinler'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Filipince / Tagalog - İngilizce - İspanyolca

Filipinler'in Bayrağı Nasıldır?