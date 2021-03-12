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Filipinler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Filipinler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Filipinler'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Filipinler'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Filipinler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Filipinler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Filipinler, resmî adıyla Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki coğrafyada konumlanan bir Güneydoğu Asya devletidir. Ülke irili ufaklı 7.641 adet ada ve adacıktan oluşur. Ancak ülkeyi oluşturan üç ana coğrafi kara parçası vardır. Bunlar Luzon, Visayas ve Mindanao'dur.

Filipinler'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Filipinler, 109581078 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 13. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0141 olduğu görülmektedir.

Filipinler'in Müslüman Nüfus sayısı 4,654,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 5,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Filipinler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Filipinler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Filipinler'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Filipinler'in yüz ölçümü 295261  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Filipinler'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 44178  km²    Karasal Alan : 298175 km²

Filipinler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Filipinler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Filipinler'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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