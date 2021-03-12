Filipinler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Filipinler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Filipinler, resmî adıyla Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki coğrafyada konumlanan bir Güneydoğu Asya devletidir. Ülke irili ufaklı 7.641 adet ada ve adacıktan oluşur. Ancak ülkeyi oluşturan üç ana coğrafi kara parçası vardır. Bunlar Luzon, Visayas ve Mindanao'dur.

Filipinler'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Filipinler, 109581078 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 13. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0141 olduğu görülmektedir.

Filipinler'in Müslüman Nüfus sayısı 4,654,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 5,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Filipinler'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Filipinler'in yüz ölçümü 295261 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Filipinler'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 44178 km² Karasal Alan : 298175 km²

Filipinler'in Haritadaki Yeri / Konumu