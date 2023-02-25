Filipp Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipp Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipp Polyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filipp Polyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filipp Polyakov 13 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Поляков Филипп Юрьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filipp Polyakov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Filipp Polyakov'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filipp Polyakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/filipp_polyakov/
Filipp Polyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filipp Polyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Gorodeya
1 Ocak 2016 yılında Svetlogorsk
1 Ocak 2017 yılında Granit
1 Ocak 2018 yılında Slonim
1 Ocak 2019 yılında Naftan
1 Ocak 2020 yılında ara verdi
3 Haziran 2022 yılında ZY Zhodino
Filipp Polyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filipp Polyakov şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.