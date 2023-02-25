Filipp Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipp Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filipp Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filipp Polyakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.