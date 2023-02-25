Filipp Rudik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipp Rudik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filipp Rudik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filipp Rudik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filipp Rudik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipp Rudik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filipp Rudik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipp Rudik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipp Rudik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipp Rudik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipp Rudik 22 Mart 1987 tarihinde Leningrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Рудик Филипп Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipp Rudik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Filipp Rudik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filipp Rudik'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filipp Rudik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rudik_7_10/

Filipp Rudik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipp Rudik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Filipp Rudik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipp Rudik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Naftan

8 Ocak 2011 yılında BATE Borisov

4 Temmuz 2013 yılında Gomel

25 Kasım 2013 yılında BATE Borisov

13 Aralık 2013 yılında Atyrau

23 Haziran 2014 yılında Yelimay

22 Ocak 2015 yılında Gornik Leczna

10 Temmuz 2015 yılında Soligorsk

26 Ocak 2016 yılında Zhetysu

22 Temmuz 2016 yılında Neman Grodno

2 Temmuz 2019 yılında Gorodeya

12 Şubat 2020 yılında Krumkachi

23 Temmuz 2020 yılında ara verdi

17 Temmuz 2021 yılında Miory

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

27 Mayıs 2022 yılında FK Smorgon

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Filipp Rudik kimdir

Filipp Rudik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipp Rudik şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Filipp Rudik nereli

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