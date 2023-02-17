Filipp Voytekhovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipp Voytekhovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipp Voytekhovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipp Voytekhovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipp Voytekhovich 26 Mart 1990 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipp Voytekhovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Filipp Voytekhovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 27 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Filipp Voytekhovich'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filipp Voytekhovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filipp Voytekhovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filipp Voytekhovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipp Voytekhovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Partizan II

1 Ocak 2008 yılında Polotsk

1 Aralık 2008 yılında Partizan II

1 Ocak 2009 yılında MTZ-Ripo Minsk

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2011 yılında IK Frej Täby

25 Ağu 2012 yılında Assyriska FF

15 Mart 2013 yılında Dynamo Brest

3 Ağu 2013 yılında Rechitsa

15 Şubat 2014 yılında AFC Eskilstuna

14 Mart 2016 yılında Umeå FC

5 Ağu 2016 yılında FC Trollhättan

23 Şubat 2017 yılında Värnamo

1 Ocak 2018 yılında Vasalunds IF

27 Mart 2019 yılında Värnamo

Filipp Voytekhovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipp Voytekhovich şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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