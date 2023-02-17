Filippo Tripi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippo Tripi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filippo Tripi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filippo Tripi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filippo Tripi 6 Ocak 2002 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filippo Tripi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vigo Global Sport Services Srl yapmaktadır. Filippo Tripi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filippo Tripi'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filippo Tripi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filippotripi/

Filippo Tripi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filippo Tripi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filippo Tripi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filippo Tripi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Roma A19

1 Ekim 2021 yılında Roma

2 Ocak 2023 yılında NS Mura

Filippo Tripi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filippo Tripi şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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