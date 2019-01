Filistin Büyükelçisi Zonguldak’ta

ZONGULDAK (İHA) – Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde BEM BİR SEN İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan "Müslümanların Ortak Davası Filistin" etkinliğine katılmak üzere Zonguldak'a gelen Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu ile Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Mustafa, misafirperverliğinden dolayı Vali Bektaş'a teşekkür etti. Sözlerine Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Büyükelçi, "Filistin olarak bizim Türkiye'ye olan ilişkimizin özel olduğuna inanıyorum. Bu ilişkiyi ileriye getirebilmek uğraşıyoruz. Filistin'deki olaylardan dolayı çok zor durumda olmamıza rağmen biz ilişkileri ister ticari olsun isterse turist olarak her şeyi ile gelişmesini istiyoruz. Son zamanlarda Türkiye ile olan ilişkilerimiz çok gelişti. İnşallah ziyaretlerimizin ticari olarak katkısı olur. Filistin devletinin koruna bilmesi için Türkiye'nin her zaman desteği oldu. Bunun için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Çünkü Filistin'e olan desteğinin her fırsatta her zaman yegane başkanlardan biridir. Bütün Türk halkına ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Filistin davası eski bir dava Osmanlı sonrası çözüme ulaşamayan davalardan birisi oldu. Ancak eskiden bu yana Türkiye'nin Filistin konusuna büyük bir ilgisi var. Filistin artık Türkiye'nin davası haline gelmiş durumda bu Türk halkı için ayrı bir mutluluk konusu malum Ortadoğu'da Suriye'de Irak'ta olan olayları biliyoruz. Türkiye'ye oradan gelmiş milyon insan var. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız olaylar nedeniyle Türkiye'ye göç eden inşaları kabul etti ve ihtiyaçlarını karşıladı. Vatandaşımız da bunu onayladı. Türkiye milletiyle, devletiyle sizlerin sorunlarını Ortadoğu'daki komşularımızın sorunlarını çözmek için fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bu işler özellikle Filistin'de çok uzadı. Çok üzüntülü sahneler cereyan etti. Giderek durumun iyileştiğini düşünüyoruz. Umarım yakın gelecekte Filistin sorunlarını çözerek yoluna devam eder."

Konuşmaların ardından Vali Erdoğan Bektaş, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya madenci heykeli takdim etti.

