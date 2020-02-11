Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'nin planına ilişkin açıklama: Kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.

Abbas, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de yaptığı açıklama şu şekilde:

"(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz. Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım"

Ayrıntılar geliyor...