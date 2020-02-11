Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'nin planına ilişkin açıklama: Kabul etmiyoruz
BMGK'de Amerika Birleşik Devletleri'nin planına ilişkin konuşan Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de: "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz. Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım" dedi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.
Abbas, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de yaptığı açıklama şu şekilde:
"(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz. Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım"
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