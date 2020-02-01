Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Trump açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelendirdiği sözde barış planı ile ilgili açıklama yaptı.

Abbas açıklamalarında, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti." diyen Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." dedi.