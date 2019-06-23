Filistin Dışişleri Bakanlığı: “ABD’nin planı ikinci Balfour Deklarasyonu”

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını Filistin'in tarihini değiştiren Balfour Deklarasyonu'nun ikincisi olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin sorununun çözümü olarak gösterilen ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" barış planına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin barış planı İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un 1917'de kaleme aldığı ve Yahudilere Filistin topraklarında bir vatan vadeden Balfour Deklarasyonu'nun ikincisi olarak nitelendirildi. Planı Trump Deklarasyonu olarak da değerlendiren bakanlık, ABD yönetimini İsrail işgalini örtbas etmekle suçladı. Trump ve ekibinin Filistin ekonomisini bağımlı hale getirmeye çalıştığını ifade eden bakanlık, ABD'nin Filistin'i bağımsız bir devlet ekonomisi gelişmekten mahrum bıraktığını belirtti. Açıklamanın devamında, "Trump yönetimi, Filistin-İsrail çatışmasını yeni şablonlar kullanarak yeniden üretiyor ve hiçbir şekilde çözmek istemiyor" ifadeleri yer aldı.

ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını duyurmuştu. Yüzyılın Anlaşması kapsamında ABD, Filistin'de on yıl içinde 50 milyar dolar değerinde uluslararası yatırım yapılmasının planlandığını belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin öncülerinden Baron Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917 tarihinde yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir vatan kurulmasını vadetmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlamış ve Filistin tarihini değiştirmişti.

Kaynak: İHA