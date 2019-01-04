Filistin hükumeti, Filistin Yayın Kurumu'na yapılan saldırıyı kınadı
Filistin hükümeti, Gazze'deki Filistin Yayın Kurumu'nun (PBC) merkezine maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyı kınadı.
Filistin hükümeti, Gazze'deki Filistin Yayın Kurumu'nun (PBC) merkezine maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyı kınadı.
Filistin hükümet sözcüsü Yusuf El- Mahmud Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada olayı "Filistin Devleti'nin resmi ve egemen organlarına kaosun paralı askerleri tarafından yapılan barbarca bir saldırı" olarak nitelendirildi.
Bugün erken saatlerde kimliği bilinmeyen 5 maskeli saldırgan, GazzeTal Al-Hawa Mahallesindeki TV binasını bastı ve ellerindeki bıçak ve coplarla binadaki ekipman, kamera, bilgisayar, mobilya ve güvenlik kameralarına zarar verdi.
DHA
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