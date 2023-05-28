Filistin Tarım Bakanlığı: İsrail Batı Şeria'daki doğa rezervlerini ilhak etmeye çalışıyor

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail Devleti'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 500 bin dönüm büyüklüğe sahip milli parklar ve doğa rezervlerini ilhak etmeye çalıştığını bildirdi.

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Filistin Tarım Bakanlığı: İsrail Batı Şeria'daki doğa rezervlerini ilhak etmeye çalışıyor

Filisti'nin Tarım Bakanlığından işgal altında bulunan Batı Şeria'daki 500 bin dönümlük arazinin İsrail Devleti tarafından ilhak edilmeye çalışıldığına dair açıklama yapıldı.

Tarım Bakanı Riyad el-Attari, İsrail Yasama İşleri Hükümet Komitesi'nde tartışılan bir yasa tasarısıyla ilgili olarak "Filistin'in Sesi" radyosuna önemli açıklamalarda bulundu. Tasarı, Batı Şeria'daki milli parklar, doğa rezervleri ve anıtların İsrail yasaları çerçevesinde yönetilmesini öngörüyor."

Riyad el-Attari, çıkarılması öngörülen bu tasarının amacının "kamuoyunu harekete geçirmemek için sessizce 1967'de işgal edilen topraklar üzerindeki ilhak sürecini devam ettirmek olduğunu" söyledi.

Tarım Bakanı Riyad el-Attari, İsrail'in yaklaşık 500 bin dönümlük doğa rezervlerinde söz konusu yasayı uygulamaya çalıştığına dikkat çekerek, bu yasanın Batı Şeria'da 120'den fazla bölgeye dağılmış olan alanın istila edilmesini içerdiğini belirtti."

Filistin vatandaşlarının şahsi mülkü!

Bu yasanın, Filistin kültür mirasını Yahudileştirmeye ve ele geçirmeye çalışmasının yanı sıra Filistin devletinin doğal kaynaklarını ve biyolojik çeşitlilik taşıyan geniş alanlarını kaybetmesine yol açacağını ifade eden Attari, söz konusu kararı "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Attari, İsrail'in doğa rezervleri olarak sınıflandırdığı 500 bin dönümlük alanın yaklaşık 240 bin dönümünün Filistin vatandaşlarının şahsi mülkü olduğunu vurguladı.

İlhak Yasası

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in Batı Şeria'da devam eden ilhak eylemlerini kolaylaştırmak amacıyla İsrail güçlerinin baskıcı uygulamalarının ve Filistin vatandaşlarına yönelik eziyetlerinin yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, bu konuda yazılı bir açıklama yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, İsrail'in daha fazla sömürgeci yasa tasarısı ve mevzuatını yürürlüğe sokma çabalarına vurgu yapılırken, bu adımların "daha fazla Filistin toprağını çalmayı amaçlayan resmi bir İsrail politikası" çerçevesinde olduğu ifade edildi. Bu adımlar arasında, milli parklar, doğa rezervleri, ulusal alanlar ve anıtların ilhakını hedefleyen yasa tasarısının da yer aldığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin 24 Mayıs tarihli haberinde, İsrail Yasama İşleri Bakanlar Komitesi'nin bugün Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bulunan doğa rezervleri ve anıtların bulunduğu bölgelerde İsrail yasalarının uygulanmasını sağlamak amacıyla bir yasa tasarısını görüşeceği belirtilmişti.

Çıkarılmak istenen yasa tasarısı, İsrail Devletine, 1967'den beri işgal edilen bu alanları, "İsrail'in ulusal alanları" olarak ilan etme yetkisi veriyor.

KAYNAK: AA

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